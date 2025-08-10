BITCOIN (BTC)

2011-2025: Bitcoin, Altın, Borsa ve 19 Varlığın Performans Karşılaştırması

Özet

  • Bitcoin ve altın 2025'te en fazla değerlenen 2 varlık oldu.
  • Bitcoin’in uzun vadeli getirisi, geleneksel varlıklardan çok daha yüksek seyretti.
  • BTC ve Altın ilk defa birlikte 1 ve 2. sırayı paylaşıyor.
İlayda Peker
Bitcoin $120,786.28’in son 24 saatteki %0,11’lik hafif değer kaybına rağmen, yılın başından bu yana %25 oranında getiri sağladı. Bu performansıyla Bitcoin, majör varlık sınıfları arasında yalnızca altının gerisinde kalarak ikinci sırada yer aldı. Altın ise %29,3’lük getiri ile 2025 yılında en yüksek artışı gösteren varlık oldu. Bu veriler finansal stratejist Charlie Bilello tarafından derlendi ortaya ilginç bir tablo çıktı.

Alt Başlıklar
2025 Yılı Varlık Performansları

Aynı dönem zarfında gelişmekte olan ülke hisseleri %15,6, Nasdaq 100 %12,7, ABD büyük ölçekli hisseleri %9,4 oranında yükseldi. ABD orta ölçekli ve küçük ölçekli hisselerde ise sırasıyla sadece %0,8 ve %0,2 gibi daha düşük kazançlar görüldü. Analist, altın ve Bitcoin’in bir arada performans listelerinde ilk ikiye yükselmesini önemli bir gelişme olarak nitelendiriyor. Bu durumun, Bilello’nun yıllık varlık sıralamalarında daha önce görülmediği ifade ediliyor.

2011’den 2025 yılına kadar olan toplam getiriler karşılaştırıldığında ise Bitcoin, %38,897,420 oranıyla dikkat çekici bir üstünlük sağladı. Aynı dönemde altının toplam getirisi %126 olarak kaydedildi. Nasdaq 100’ün %1101, ABD büyük ölçekli hisselerinin %559 ve gelişmekte olan piyasa hisselerinin %57 oranında kazanç sunduğu görülüyor. Bitcoin’in uzun vadeli getirisiyle, altını yaklaşık 308.000 kat oranında geride bırakması dikkat çekici.

“Altın (+%29) ve Bitcoin (+%25), 2025 yılının şu ana kadar en iyi performans gösteren başlıca varlıklardır. Bu ikiliyi hiçbir takvim yılında 1. ve 2. sıralarda (aynı anda) görmemiştik.”

Yıllık Ortalama Getiriler

Yıllık getirilerde de Bitcoin’in üstünlüğü sürdü. 2011’den bu yana Bitcoin ortalama %141,7 yıllık kazanç sağladı. Altının yıllık ortalaması %5,7, Nasdaq 100’ün %18,6, ABD büyük ölçekli hisselerinin %13,8 olarak açıklandı. Diğer büyük endekslerde ise bu oranlar %4,4 ile %16,4 arasında değişiyor. Uzmanlar, altının uzun vadeli istikrarının belirli dönemlerde güvenli liman görevi gördüğünü ancak Bitcoin’in yükseliş hızının çok daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Peter Brandt, “Bazı kişiler altının iyi bir değer saklama aracı olduğunu düşünüyor ve bu doğru. Fakat nihai değer saklama aracı Bitcoin olacaktır.”

Brandt’ın açıklamaları, Bitcoin’in kıtlığı ve merkeziyetsizlik özelliklerinin geleneksel varlıkların ötesinde bir potansiyele işaret ettiği yönündeki görüşleri destekliyor.

Sonuç olarak, yıl başından bu yana Bitcoin ve altın, finansal piyasalar içinde en iyi performans gösteren varlıklar oldu. Uzun vadede ise Bitcoin, tüm ana varlık sınıfları arasında en yüksek toplam ve yıllık ortalama getiriyi sunmuş gibi görünüyor. Özellikle emeklilik planlarının Bitcoin’e erişebilir hale gelmesi bu verilerle birlikte çok daha anlamlı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

