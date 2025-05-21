20 Mayıs Şoku: Uniswap’a Dava Açıldı

Merkeziyetsiz finans piyasasında önemli bir gelişme yaşandı. Bancor’un kar amacı gütmeyen kolu Bprotocol Foundation ve LocalCoin Ltd., Uniswap Labs ve Uniswap Foundation’a karşı patent ihlali iddiasıyla Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölge Mahkemesi’nde dava açtı.

Uniswap Davası

Bancor’un iddiasına göre, Uniswap Labs ve Uniswap Foundation, Bancor tarafından geliştirilen ve tescillenen “constant product automated market maker” (CPAMM) teknolojisini izinsiz olarak kullandı. Belgelerde bu teknolojinin, merkeziyetsiz borsaların merkezi emir defterine ihtiyaç duymadan çalışmasını sağlayan temel yapı olarak gösterildiği belirtildi.

Bancor’un geliştirici ekibi, söz konusu teknolojinin ilk olarak 2016 yılında geliştirildiğini ve ardından 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde geçici bir patent başvurusu yapıldığını açıkladı. Bu başvurunun, CPAMM yapısını kapsayan iki patentin alınmasıyla sonuçlandığı ve bu patentlerin Bancor’un on-chain otomatik token takaslarını yönlendirdiği bildirildi.

Uzmanlar, CPAMM teknolojisinin merkeziyetsiz finans platformları için dönüştürücü nitelikte olduğunu ifade ediyor. Teknolojinin temel özelliği, kullanıcıların otomatik olarak kript varlık takası yapabilmesini sağlamak üzerine kurulu. Sektördeki birçok borsa ve finans platformu da benzer otomasyon sistemlerini bünyesine kattı.

Birçok sektör temsilcisi, patent davalarının merkeziyetsiz finansal uygulamaların gelişimini ve inovasyonu olumsuz yönde etkileyebileceğinden endişe ediyor. Özellikle, patentlerin geniş kapsamı ve benzer teknolojiler üreten şirketlerin yasal risklerle karşı karşıya kalabileceği vurgulanıyor.

Uniswap ve Bancor

Dava dosyasında, Bancor ekibi teknolojinin orijinal mucidi olduklarını ve haklarının korunmasını talep ettiklerini belirtti:

Bancor geliştiricileri: “CPAMM teknolojisini 2016’da icat ettik ve 2017’de patent başvurumuzu gerçekleştirdik. Patentimizin merkeziyetsiz borsalar için ana unsur olduğunu düşünüyoruz ve haklarımızın ihlal edildiğini iddia ediyoruz.”

Şu ana kadar Uniswap Labs ve Uniswap Foundation tarafından kamuya açık bir açıklama yapılmış değil. Dava süreci devam ederken, sektörün önemli aktörleri gelişmeleri yakından takip ediyor.

Olay, sektörde teknolojik inovasyonun yanı sıra fikri mülkiyet hukukunun merkeziyetsiz finans ekosistemine nasıl yansıyacağı sorularını da gündeme getirdi. Bazı uzmanlar, benzer dava süreçlerinin yaygınlaşabileceğini ve bunun sektöre etkisinin yakından incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Bancor ve Uniswap arasında başlayan patent davası, merkeziyetsiz finans alanında teknolojik hakların korunması ve patent uygulamalarının nasıl işleyeceği bakımından önem taşıyor. Benzer teknolojiler geliştiren diğer platformların da bu tür davalardan etkilenebileceği düşünülüyor. Dava süreci somut bir sonuca bağlanmadan önce, sektör genelinde gelişmelere dair belirsizlik devam ediyor. Fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik bu tür girişimler, inovasyonun hızını hem olumlu hem de olumsuz etkileyebilir. Okuyucuların güncel gelişmeleri yakından takip etmesi öneriliyor.