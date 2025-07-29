2 Altcoin Kurumsalların Gözdesi Durumda, 2025’te Destan Yazabilirler

CoinShares tarafından yayımlanan son rapora göre, Temmuz 2025’te kripto varlık yatırım ürünlerine kurumsal girişler rekor seviyeye ulaştı. CoinShares’in Haftalık Dijital Varlık Fon Akışları Raporu’nda, Temmuz ayı henüz tamamlanmadan 11 milyar doların üzerinde yeni sermaye girişinin gerçekleştiği belirtildi. Bu seviye, kurumların ilgisinin giderek arttığını gösteriyor.

Kripto Paralara Hücum

Kripto varlıklara olan ilgi bölgesel olarak değişiklik gösterirken, ABD 2 milyar dolarlık giriş ile listenin başında yer aldı. ABD’yi 70 milyon dolar ile Almanya takip etti. Buna karşılık, Hong Kong, Kanada ve Brezilya gibi ülkelerde sırasıyla 160 milyon dolar, 84.3 milyon dolar ve 23.2 milyon dolarlık çıkışlar kaydedildi.

Bölgesel bazdaki bu farklılıkların, yerel regülasyonlar, ekonomik ortam ve kurumsal yatırımcı davranışlarından kaynaklandığı düşünülebiliyor. ABD’deki yüksek girişler, ülkedeki kurumsalların kripto varlıklara yönelik güçlü ilgisini ve ETF başarısının ortaya koyuyor. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Bu dönemde Ethereum $3,872.48 tabanlı yatırım ürünleri de dikkat çekici bir performans sergiledi. Ethereum ürünlerine yılın başından bu yana gelen girişler, geçtiğimiz yılın toplamını şimdiden geride bıraktı. Sadece son bir haftada Ethereum yatırımlarındaki giriş 1,59 milyar dolar oldu ve bu miktar Ethereum’un şimdiye kadarki ikinci en yüksek haftalık performansı olarak kayda geçti.

“Ethereum, geçen hafta 1,59 milyar dolarlık girişle ön plana çıktı. Yılbaşından bu yana Ethereum’a yapılan girişler 7,79 milyar dolara ulaştı ve geçen yılın tümünü aştı.”

Diğer taraftan, Bitcoin $118,760.78’e olan ilgi beklenmedik şekilde azalıp, 175 milyon dolarlık bir çıkış yaşandı. CoinShares, bu gelişmenin “altseason” olarak bilinen dönemin başlangıcı olabileceğine dair işaretler taşıdığına dikkat çekti.

Altcoin Piyasasındaki Değişimler

Başta Solana ve XRP olmak üzere bazı altcoin ürünlerine de kurumsal girişler hızlanmış görünüyor. Solana ürünleri 311 milyon dolar, XRP tabanlı fonlar ise 189 milyon dolarlık yeni giriş elde etti. SUI varlıklarında da 8 milyon dolar yeni sermaye girişi raporlandı.

Solana ve XRP dikkate değer miktarda giriş gördü: sırasıyla 311 milyon ve 189 milyon dolar. Ancak bunlar dışında girişlerde düşüşler yaşandı. Litecoin $113.38 ve Bitcoin Cash $587.35 gibi bazı alternatif varlıklarda çıkışlar gözlendi.

Bazı altcoinlerde yaşanan çıkışlar onların önümüzdeki aylarda sergileyeceği performansa dair sinyaller içeriyor olabilir. Özellikle Litecoin ve Bitcoin Cash gibi kripto varlıklarda sırasıyla 1,2 milyon ve 0,66 milyon dolarlık çıkışlar yaşandığı raporda belirtildi. XRP ve SOL Coin hem ETF heyecanı hem de ekosistemlerinin gücü, ABD merkezli olmaları, potansiyelleri itibariyle CoinShares’in altcoin boğası olarak isimlendirmeye hazırlandığı dönemde ciddi ilgi çekiyor. Bunun ne anlama geldiğini birkaç ay içinde yaşayıp görebiliriz.

Temmuz ayında dijital varlık yatırım ürünleri için rekor seviyede kurumsal sermaye girişi gerçekleştiği görülüyor. Özellikle Ethereum ve seçili altcoinlerdeki güçlenen akımların, piyasa dinamikleri üzerinde farklı etkiler oluşturabileceği belirtiliyor. Kurumsal fonların hareketleri, dijital varlık piyasasının genel ilgisini gösterirken; farklı bölgelerdeki giriş ve çıkışların sektöre özgü riskler, regülasyonlar ve yatırımcı davranışları ile ilişkilendirilebileceği düşünülüyor. Yatırımcıların, kripto varlık fonlarına yönelik ilginin devam edip etmeyeceğini izlemesi öneriliyor. Fon akıçlarındaki değişimlerden yola çıkılarak, sektörün kısa ve orta vadede dinamikliğini sürdürebileceği öngörülüyor.