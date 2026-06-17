12 milyon dolarlık destek sonuç verdi! Kripto siyasette hangi eşiği aşıyor?

Kripto sektörünün ABD siyasetindeki etkisi, Alabama’daki Cumhuriyetçi ön seçim ikinci turunun ardından bir kez daha gündeme geldi. Sektörün en güçlü siyasi finansman yapılarından Fairshake, Barry Moore’un Senato yarışında elde ettiği sonuçla bu yılki ön seçimlerde dikkat çeken bir kazanım daha yazdı.

Alabama yarışında dikkat çeken sonuç

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Barry Moore, salı günü yapılan Cumhuriyetçi ön seçim ikinci turunda eski Navy SEAL mensubu Jared Hudson’ı geride bıraktı. Moore böylece kasımdaki genel seçim için partisinin adayı oldu. Alabama’nın güçlü Cumhuriyetçi seçmen yapısı nedeniyle, Moore’un genel seçimde de avantajlı konumda olduğu değerlendiriliyor.

Kripto yanlısı düzenlemelere Kongre’de destek veren isimler arasında gösterilen Moore için Fairshake ve bağlantılı yapılar yoğun bir kampanya yürüttü. Yalnızca Fairshake’in bu yarış için 12 milyon doların üzerinde harcama yaptığı aktarıldı. Bu tutar, 2025 ara seçim sürecinde şimdiye kadar herhangi bir Kongre yarışı için yapılan en büyük kripto odaklı siyasi harcama olarak öne çıktı.

Fairshake sözcüsü Geoff Vetter, seçim döngüsündeki en büyük harcamalarının bir kez daha yenilik yanlısı bir Senato adayı çıkardığını belirtirken, ellerinde yaklaşık 150 milyon dolar nakit bulunduğunu ve tarihin en büyük kripto yanlısı yasama grubunu desteklemeyi sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Fairshake’in siyasi ağı genişliyor

Fairshake, ABD’de kripto sektörünün önde gelen siyasi eylem komitelerinden biri olarak biliniyor. Yapı ağırlıklı olarak Coinbase, a16z Crypto ve Ripple tarafından destekleniyor. Önceki Kongre seçim döneminde iki büyük partiden 50’den fazla kripto yanlısı adayı destekleyen komite, bu alandaki en etkili yapılardan biri haline gelmişti.

Mini sözlük: Super PAC, ABD’de adaylarla doğrudan koordinasyon kurmadan sınırsız harcama yapabilen siyasi finansman yapısını ifade eder. Fairshake de kripto politikaları konusunda etkili olmaya çalışan bu tür bir organizasyon olarak faaliyet gösteriyor.

Federal Seçim Komisyonu’na sunulan en güncel bildirimlere göre, Fairshake ile bağlantılı komitelerin nisan sonu itibarıyla kasasında yaklaşık 164 milyon dolar bulunuyordu. Bununla birlikte, seçim döneminde bu kaynakların hızlı biçimde kullanıldığı da görülüyor.

Illinois yenilgisine karşı Alabama telafisi

Alabama’daki sonuç, sektör açısından Illinois’te yaşanan kaybın ardından gelen önemli bir denge unsuru olarak değerlendiriliyor. Fairshake, Illinois’te Demokrat ön seçiminde Juliana Stratton’a karşı yürütülen kampanyada 10 milyon doların üzerinde harcama yapmış, ancak Stratton yarışı kazanmıştı. Bu durum, kripto çıkar gruplarının karşı çıktığı bir ismin Senato’ya girme ihtimalini güçlendirmişti.

Alabama’da ise Moore oyların yaklaşık %56’sını aldı. Moore, Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville’in valilik yarışına yönelmesiyle boşalacak koltuk için yarışıyor. Haberde, Moore’un ayrıca kripto bağlantılı Fellowship PAC tarafından da desteklendiği belirtildi.

Oklahoma’da da destek verdi

Fairshake bu hafta yalnızca Alabama’da değil, Oklahoma’da da etkili oldu. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Kevin Hern için Cumhuriyetçi Senato ön seçiminde 735 bin dolar harcayan komite, bu yarışta da istediği sonuca ulaştı. Hern de partinin adaylığını kazandı. Moore gibi Hern de ABD Başkanı Donald Trump’ın destek verdiği isimler arasında yer aldı.

Son tablo, kripto sektörünün Washington’daki düzenleme tartışmalarını yalnızca lobi faaliyetleriyle değil, seçim finansmanı üzerinden de etkilemeye çalıştığını gösteriyor. Fairshake’in bugüne kadarki sonuçlarının büyük bölümünde başarı elde etmesi, sektörün siyasi alandaki ağırlığının seçim takvimi ilerledikçe daha fazla izleneceğine işaret ediyor.