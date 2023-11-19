10 Gelişme Kripto Paralara Yön Verecek! Önümüzdeki 7 Gün Önemli

Bitcoin dört haftalık yükseliş serisinin ardından ilk haftalık kırmızı mum kapanışını yapmaya hazırlanıyor. BTC 36.000 doları şimdilik koruyor ve bu daha derin bir düzeltmenin önlenmesi için önemli. Peki önümüzdeki 7 gün boyunca kripto para piyasalarını etkileyecek ne gibi gelişmeler olacak?

Kripto Paralar Haftanın Gelişmeleri

Her Pazar olduğu gibi bugün de haftanın önemli gelişmelerini ele alıyoruz. Makro cephedeki son gelişmeler kripto için olumluydu ancak baskın kar satışları rallinin devam etmesini engelledi. Ancak bir fiyatı olumlu/olumsuz etkileyecek gelişmelerin gecikmeli de olsa fiyatları dalgalandırdığını biliyoruz. Şimdi 20 Kasım Pazartesi itibariyle olacaklara göz atalım.

20 Kasım Pazartesi

08:00 AMB/Lane Konuşacak

21 Kasım Salı

BLUR önemli bir duyuru yapacak.

22 Kasım Çarşamba

16:30 İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 225K Önceki: 231K)

ID Token Kilit Açılışı (4,69 Milyon $)

22:00 Fed Tutanakları

23 Kasım Perşembe

ABD Tatil

TCMB Faiz Kararı (Beklenti: %37,5 Önceki: %35)

24 Kasım Cuma

17:45 ABD Üretim PMI (Beklenti: 49,8 Önceki: 50)

17:45 ABD Hizmet PMI (Beklenti: 50,3 Önceki: 50,6)

AVAX Kilit Açılışı (200 Milyon $)

Önemli Detaylar

Makro cephede aşırı yoğun bir hafta yaşamayacağız. Fed tutanakları haftanın en öneli olayı gibi görünüyor. Powell düşen enflasyona rağmen temkinli hareket ediyor ancak faizlerde gevşeme sinyallerini göreceğimiz ilk yer tutanaklar olacak. Bu yüzden Çarşamba günü volatilite göreme riskimiz var. Son dakika olarak tutanağa dair detayları sizlerle paylaşacağız.

AVAX için beklenen büyük kilit açılışı geliyor. Fiyat 21 doları aştıktan sonra kilit açılışının paniğiyle kar satışlarının başladığını görebiliriz. Veya ekip önemli bir duyuruyla yeni talep doğurarak satış baskısını baltalamanın bir yolunu bulur?

PMI verileri eskisi kadar kritik değil ve Perşembe günü TCMB faiz kararı açıklanacak. Türkiye’deki yatırımcı için faiz kararı oldukça önemli çünkü kripto paralarda TRY paritelerinin dalgalanma potansiyeli var.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.