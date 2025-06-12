1 Milyar Dolarlık Solana (SOL) Hayali Suya Düştü

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), DeFi Development Corp’un 1 milyar dolarlık kayıt başvurusunu onaylamadı. Şirketin başvuruda toplamak istediği paranın Solana (SOL) yatırımı amacıyla kullanılacağı evvelce açıklanmıştı. SEC, başvurunun beklenen bazı dokümantasyonları sağlanmadığı gerekçesiyle uygun bulunmadığını açıkladı.

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Başvurunun reddedilmesinin arkasındaki ana sebep, şirketin Form 10-K’da bulunması gereken iç kontrol raporunu sunmamasıydı. SEC, kayıt belgelerinin eksiksiz ve yürürlükteki düzenlemelere uygun olmasının önemini vurguladı. DeFi Development Corp’un belirttiği gibi, toplanacak kaynağın Solana ağına aktarılması planlanıyordu.

Kayıt başvurusu sırasında büyük ölçekli finansal hareketlerin yasal süreçlere uygu şekilde yapılması gerektiği ve yatırımcıların korunmasının öncelik olduğu ifade edildi. SEC’in bu konuda hassas davrandığı herkesçe biliniyor ve yaşanan aksaklık Solana yatırımcıları için hayal kırıklığına neden oldu.

DeFi Development Corp, başvuru dosyasında açıklanan yatırım planlarıyla dikkat çekmişti. Şirketin attığı adım diğer birçok şirketin borç ihraç ederek BTC almasından farklı olarak Solana alımına odaklanıyordu. Bu yüzden de milyar dolarlık strateji yatırımcıları heyecanlandırdı. Hatta halka açık şirketlerin Bitcoin $107,041.02 hazinesi trendinin devamı olarak Solana hazinesi, Ethereum $2,725.94 hazinesi gibi trendlere kapı aralayabilecek büyük hamle şimdilik başarıya ulaşamadı.

Başvuruda Eksik Evrak

SEC, finansal piyasaların şeffaflığı ve hesap verebilirliğini korumak amacıyla kayıt başvurularında titiz bir inceleme yapıyor. Özellikle yüksek tutarlı finansal plan ve yatırımlar söz konusu olduğunda, kurum kontrol raporları ve mali denetimlerin eksiksiz olmasına odaklanıyor.

Form 10-K’daki eksikliklerin tespit edilmesiyle birlikte başvuru süreci askıya alınmış oldu. SEC yetkilileri dosyayla ilgili olarak, “Yatırımcıların haklarını korumak ve piyasalarda şeffaflığı sağlamak için başvurularda gerekli tüm belgelerin sağlanması gerekmektedir” açıklamasını yaptı.

Şirket başvurunun yinelenip yinelenmeyeceğine dair bir açıklamada bulunmadı. Belki de daha büyük bir rakamla bu sefer eksiksiz olacak şekilde yeni başvuru yaparak yaşadıkları itibar kaybını telafi etmek isterler. Bu Solana için destekleyici olur.

ABD’de kripto varlıklar ve blokzincir yatırımları alanında yaşanan gelişmeler, hem şirketler hem de yatırımcılar için düzenleyici kurumların gözleminde olmaya devam ediyor. SEC tarafından alınan bu karar, bundan sonraki büyük ölçekli yatırım planlarının daha dikkatli hazırlanmasını gerektirecek gibi görünüyor. Yatırımcılara, başvuru süreçlerinde beklenen tüm düzenleme ve raporların eksiksiz sağlanması öneriliyor. ABD finansal piyasalarında bu tür kararlar, şirketlerin şeffaflık ve yeterli denetim standartlarına uyarak hareket etmelerini teşvik ediyor.